Турецкий «Орлиный коготь-2» оказался более кровопролитным, чем ожидалось

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11 февраля 2021, 16:21 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Турция несет потери в ходе новой военной операции на севере Ирака. К настоящему времени речь идет о троих умерших военнослужащих. Военные действия продолжаются. Курдское ополчение оказывает серьезное сопротивление турецкому спецназу. Чувствуется, что военное ведомство США оказывает существенную помощь курдским партизанам. Об этом сообщает новостное агентство «АННА Ньюс».



Министерство обороны Турции сообщило о потерях своей армии в ходе начавшейся вчера военной операции «Орлиный коготь-2». В течение суток 10 февраля двое турецких военных, капитан Бурак Джошкун и старший сержант Харун Турхан, погибли, еще четверо получили ранения. Сегодня одни из раненных, капитан Эртуг Гюлер, скончался в госпитале.

Вероятнее всего, речь идет о подразделении турецкого спецназа, вступившего в бой с бойцами из Курдской рабочей партии после высадки с вертолета. Курды заявляют, что им удалось убить четырех турецких военных и демонстрируют фото трофейного бронежилета.

Напоминаем, что вчера вооруженные силы Турции начали новую военную операцию против курдских вооруженных формирований на севере Ирака. Она получила кодовое наименование «Орлиный коготь-2». В операции задействованы подразделения специального назначения, а также ударные вертолеты, самолеты F-16 и беспилотники.

Похоже тактика действия турецких войск, отработанная в Азербайджане плохо применима к условиям боевых действий против партизан на севере Ирака. Турецкому командованию придется смириться с большими потерями или прекратить проведение операции. Второй вариант будет означать, что Анкара потеряет моральный перевес в войне с курдами. Последствия не заставят себя долго ждать. Воевать с вооруженными формированиями Рабочей партии Курдистана придется на территории Турции.

Корреспонденту «Аргументов недели» Александру Шарковскому удалось встретится с представителями Рабочей партии Курдистана (РПК). Он отметил, что настрой курдов был весьма воинственный. Они выражали желание перейти к более активным боевым действиям против Анкары, в том числе и на территории Турции. О боевых качествах турецкого спецназа курды отзываются весьма критично, заявляя, что способны расправиться с ним на поле боя, даже не имея современного вооружения. Учитывая, что США и их союзники оказывают курдскому ополчению в Сирии серьезную помощь, в том числе в боевой подготовке и вооружении. Можно предположить, что боеспособность формирований РПК, которые тесно взаимодействуют со своими сирийскими собратьями, значительно возросла. А это не сулит ничего хорошего турецким войскам.