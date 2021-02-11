Ударных вертолетов Ка-52М в армии РФ будет больше, открывается их новое производство

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11 февраля 2021, 15:41 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» готова к началу серийного производства модернизированных ударных вертолётов Камов Ка-52М. Два опытных образца Ка-52М в настоящее время проходят испытания в Национальном центре вертолётостроения. Об этом сообщает новостное агентство «АННА Ньюс», ссылаясь на пресс-службу холдинга «Вертолёты России».



Управляющий директор компании «Прогресс» Юрий Денисенко заявил: «В прошлом году на нашем предприятии были созданы на базе серийных вертолётов два опытных образца модернизированных вертолетов Ка-52М, которые отличаются повышенными характеристиками и расширенными возможности боевого применения. Сегодня летные испытания проходят на территории Национального центра вертолетостроения «Миль и Камов».



Для обеспечения серийных поставок модернизированных вертолётов Ка-52М в Вооруженные силы Российской Федерации в 2022 году компания «Прогресс» готова к началу работ по сборке первых машин.



«Плановый срок завершения опытно-конструкторских работ — 2022 год. Мы в этот срок укладываемся и, с учетом продолжительности производственного цикла, готовы уже сейчас начать сборку вертолетов Ка-52М, чтобы обеспечить первые поставки серийных машин в следующем году», — добавил Юрий Денисенко.



На новом вертолете Ка-52М установлена модернизированная оптико-электронная система с увеличенной дальностью обнаружения и распознавания целей, новый цифровой привод, который позволит повысить точность прицеливания при стрельбе из пушки. Модернизированный Ка-52 также получил новый радиолокационный комплекс с активной фазированной антенной решеткой и управляемую ракету с повышенной дальностью.





Лопасти несущего винта Ка-52М оснащены более мощным нагревательным элементом, что позволит эксплуатировать вертолёт во всем диапазоне температур, включая арктические условия. Вертолет оснащен колесами шасси с более высокой несущей способностью и износостойкостью, а также светотехническим оборудованием на базе светодиодов. На модернизированном «Аллигаторе» применен и новый интерьер кабины пилотов, который обеспечит выполнение современных эргономических требований, в том числе при пилотировании в тёмное время суток в очках ночного видения.