В «Патриоте» представят Армейское тактико-стрелковое многоборье

Аргументы Недели → Армия 13+

11 февраля 2021, 15:27 [ «Аргументы Недели», Анатолий Жильцов ]

Фото: соцсети

14 февраля Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация армейской тактической стрельбы в России» (ОФСОО «ФАТСР») проведёт презентацию нового вида военно-прикладного спорта «Армейское тактико-стрелковое многоборье». Армейское тактическое многоборье включает в свои упражнения - метание ножа и сапёрной лопатки, огневая подготовка, элементы рукопашного боя, оказание первой помощи, тактические задачи. Работа проходит как индивидуально, так и в группе. Мероприятие в рамках Армейских Сборов 2021 состоится на территории Многофункционального огневого центра (МФОЦ) ФГАУ «Военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ «Патриот».



Мы уверены, что станем массовым видом спорта не только из-за своей зрелищности, но и как семейный, командный вид спорта, говорит генеральный секретарь ФАТСР, председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров.



«Это тот вид спорта, который позволит формировать и развивать в первую очередь, культуру безопасного обращения с любым оружием. Во-вторых, повысить психологически устойчивые навыки и умения, в том числе, связанные с самообладанием, внимательностью, выдержкой, способностью к коммуникациям и к оперативной оценке обстановки. При обучении используются современные научные разработки в сфере формирования двигательных мышечных навыков, учитывается анатомия и физиология человеческого тела, моторика и биомеханика его движений», - подчеркнул Дмитрий Нестеров. По его словам, соревнования по армейскому тактико-стрелковому многоборью носят не только состязательный, но и обучающий характер.

В работе над презентацией нового вида военно-прикладного спорта «Армейское тактико-стрелковое многоборье» участвуют партнёры ФАТСР - Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ), Федерация высокоточной стрельбы России (ФВСР), Московское городское отделение Всероссийского детско-юношеского общественного движения (МГО ВДЮОД) «Школа Безопасности» и другие.





«Проблема подготовки подрастающего поколения к действиям в чрезвычайных ситуациях является ключевой, как на уровне государственной политики, так и на уровне профессионального педагогического сообщества. К сожалению, мы чаще и чаще слышим о ситуациях, когда недостаток развития этих навыков приводит к необратимым последствия. Мы формируем новое поколение детей, обладающее стойкими навыками безопасного поведения и создающее вокруг себя безопасное жизненное пространство. Уверена, что занятия армейским тактико-стрелковым многоборьем помогут закалить характер ребят и с честью выйти из трудных жизненных обстоятельств», - отметила член общественного совета МГО ВДЮОД «Школа Безопасности» Ирина Нестеренко-Костенко.





Напомним, федерация создана по решению Министра обороны РФ Сергея Шойгу в соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина о развитии военно-прикладных видов спорта в стране. Ответственным за развитие армейской тактической стрельбы в России является заместитель Министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров. Основные цели ФАТСР - организация и проведение комплекса военно-патриотических и военно-спортивных мероприятий по развитию и совершенствованию системы патриотического воспитания и физического развития молодёжи, а также популяризация стрелковых дисциплин и военно-прикладных видов спорта. В деятельности федерации учтут опыт работы суворовских, нахимовских и кадетских объединений России, военнослужащих и ветеранов Вооружённых сил РФ.