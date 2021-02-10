Субмарину «Лада» вооружат «Калибрами»

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10 февраля 2021, 14:53 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Гендиректор судостроительного предприятия «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков рассказал о том, что на две первые серийные дизель-электрические подводные лодки четвертого поколения проекта 677 «Лада» установят крылатые ракеты «Калибр». Об этом пишет ТК «Царьград», ссылаясь на «РИА Новости».

Головная подлодка проекта 677 «Лада» - «Санкт-Петербург» была принята в боевой состав российского флота еще десять лет назад. Ее укомплектовали минным и торпедным оружием. Но новые дизель-электрические подводные лодки этого же проекта будут усовершенствованы и по техническому оснащению, и по вооружению. По словам гендиректора судостроительного предприятия «Адмиралтейские верфи» Александра Бузакова, на первые две серийные субмарины этого проекта «Кронштадт» и «Великие Луки» планируют установить другой более мощный электродвигатель. Он будет работать тише.

Кроме того, на эти подлодки проекта «Лада» установят отечественные новейшие крылатые ракеты «Калибр». Цитата: «Отличия от головной лодки «Санкт-Петербург» есть. «Лодки будут вооружены новейшими крылатыми ракетами «Калибр»».