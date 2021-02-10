Вертолеты армейской авиации ВВО отработали задачи воздушной разведки ночью

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10 февраля 2021, 14:29 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Хабаровском крае состоялось летно-тактическое учение с экипажами армейской авиации Восточного военного округа по ведению разведки воздушных и наземных целей в ночное время суток. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

Экипажами вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» были выполнены задачи разведки воздушного пространства при совершении полетов в указанный района, а также-незнакомой местности с применением приборов ночного видения.

В ходе учения экипажи вертолетов Ми-8АМТШ отработали уход от средств ПВО условного противника снижением высоты полета и осуществили аэронавигацию.

В ночное время суток мероприятия боевой подготовки выполнялись с использованием спутниковой навигации, аппаратуры инфракрасного излучения и очков ночного видения для пилотов.

Одновременно экипажи ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» отработали пилотирование боевых авиационных машин на различных высотах, взлет, посадку на аэродром, зависание в заданной точке и преодоление зоны ПВО «противника».