Противолодочная авиация Тихоокеанского флота отработала поиск субмарин вероятного противника

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10 февраля 2021, 14:20 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В соответствии с планом боевой подготовки Тихоокеанского флота (ТОФ) на аэродроме Елизово проведены учебно-тренировочные полеты противолодочных самолетов Ил-38Н. В ходе тренировок экипажи совершенствовали навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью, слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Кроме того, экипажами Ил-38Н был осуществлен поиск, классификация и слежение за подводной лодкой условного противника с комплексным применением радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения и условным применением противолодочного вооружения. В ходе учебно-тренировочных полетов над акваторией Охотского моря также была осуществлена разведка ледовой обстановки в интересах гражданского судоходства.