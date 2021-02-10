Противолодочная авиация Тихоокеанского флота отработала поиск субмарин вероятного противника
10 февраля 2021, 14:20[ «Аргументы Недели» ]
В соответствии с планом боевой подготовки Тихоокеанского флота (ТОФ) на аэродроме Елизово проведены учебно-тренировочные полеты противолодочных самолетов Ил-38Н. В ходе тренировок экипажи совершенствовали навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью, слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Кроме того, экипажами Ил-38Н был осуществлен поиск, классификация и слежение за подводной лодкой условного противника с комплексным применением радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения и условным применением противолодочного вооружения. В ходе учебно-тренировочных полетов над акваторией Охотского моря также была осуществлена разведка ледовой обстановки в интересах гражданского судоходства.
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