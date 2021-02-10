В Крыму начались тактические учения ствольной и реактивной артиллерии береговых сил ЧФ

Аргументы Недели → Армия 13+

10 февраля 2021, 14:13 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

На межвидовом полигоне «Опук» армейского корпуса Черноморского флота, расположенном на Крымском полуострове, проходят занятия по управлению артиллерийским огнём, а также двусторонние тактические учения. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

В сборе задействовано более 50 единиц военной и специальной техники, в том числе реактивные системы залпового огня «Град», 120-мм гаубицы Д-30, 120-мм самоходные орудия «Нона-С», а также миномёты «Сани» и «Поднос».

Завершением лагерного сбора станет двустороннее тактическое учение (ДТУ) с проведением артиллерийских стрельб и отработкой различных тактических приёмов ведения боя артиллерийскими подразделениями. В сборе принимают участие около 500 военнослужащих. Мероприятия проводятся как в дневное, так и в ночное время суток.

Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

В сборе задействовано более 50 единиц военной и специальной техники, в том числе реактивные системы залпового огня «Град», 120-мм гаубицы Д-30, 120-мм самоходные орудия «Нона-С», а также миномёты «Сани» и «Поднос».

Завершением лагерного сбора станет двустороннее тактическое учение (ДТУ) с проведением артиллерийских стрельб и отработкой различных тактических приёмов ведения боя артиллерийскими подразделениями. В сборе принимают участие около 500 военнослужащих. Мероприятия проводятся как в дневное, так и в ночное время суток.