Российские ВДВ забросили в тыл условного противника 1000 парашютистов и боевую технику

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10 февраля 2021, 14:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В ходе второго этапа масштабного командно-штабного учения (КШУ) с парашютно-десантным и артиллерийским полками из Костромы Ивановского гвардейского соединения ВДВ прошло десантирование более 1000 военнослужащих, трех боевых машин десанта БМД-2К-АУ и четырех пунктов разведки и управления огнем артиллерии «Реостат». Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

Самолетами Ил-76МД военно-транспортной авиации с аэродрома Иваново-Северный на площадку приземления «Будихино» в Костромской области были доставлены передовые отряды для захвата объектов условного противника и лагеря подготовки незаконных вооруженных формирований. Десантирование личного состава осуществлялось на парашютных системах Д-10 с высоты 600 метров и на парашютных системах специального назначения типа «крыло» «Арбалет-2».Погрузка личного состава в самолеты военно-транспортной авиации прошла скрытно ранним утром на аэродроме Иваново-Северный.

В соответствии с замыслом учения, личный состав совершил захват объектов условного противника и лагеря подготовки незаконных вооруженных формирований. «Сегодня военнослужащими двух полков были выполнены учебно-боевые задачи по десантированию парашютно-десантного батальона на площадку приземления и захвату полевого аэродрома, — пояснил руководитель учения – врио командира Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения гвардии полковник Александр Корнев. — В дальнейшем десантникам предстоит совершить марш на полигон Песочное в Ярославской области, где пройдет розыгрыш боевых действий парашютно-десантного батальона в обороне с проведением этапов боевой стрельбы».

КШУ с десантированием и боевой стрельбой проводится под руководством врио командира Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения гвардии полковника Александра Корнева в период с 8 по 11 февраля на территориях Ивановской, Костромской и Ярославской областей в целях проверки готовности воинских частей соединения к планированию боевых действий и практическому применению подразделений.

Всего к мероприятию привлечено более 1,5 тысяч десантников, задействовано около 100 единиц техники, в том числе боевые машины десанта БМД-2К-АУ, авиадесантные бронетранспортеры БТР-Д, БТР-ЗД, 120-мм самоходные орудия «Нона-С», 122-мм гаубицы Д-30, стрелковое оружие и минометы, а также семь самолетов Ил-76МД военно-транспортной авиации.