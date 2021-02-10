Украинский журналист призвал наказывать соотечественников за любовь к России

Аргументы Недели → Армия 13+

10 февраля 2021, 13:38 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

На Украине следует принять закон о коллаборационизме, чтобы в перспективе применять его против жителей Донбасса и Крыма, заявил украинский журналист Остап Дроздов. Он предложил ввести новый закон, позволяющий возбуждать уголовные дела в отношении жителей востока страны и Крыма. Об этом сообщает агентство «АННА Ньюс».

По его убеждению, «предателями» нужно считать всех, кто поддерживает российскую власть, ведет хозяйственную деятельность, а также получивших российские паспорта украинцев. Согласно теории Дроздова, под действие закона попадают участники референдума в Крыму и те, кто приветствовал Россию.

Журналист выразил надежду на то, что на Украине примут закон, который позволит «наказывать людей за любовь к России».

«Если в Раде были готовы рассмотреть идею о коллаборационизме в Украине, то все бы стало ясно для этих территорий. Тем, кто хочет дружить с Россией, не нужны двойные пенсии. Они заслуживают уголовной ответственности. Если все же удастся урегулировать данный вопрос на законодательном уровне, то «виновные получат по заслугам». Украинским властям нужно перенять опыт у государств, которые тоже были жертвой агрессора. Однако у них сразу же считается коллаборационизмом публичная поддержка «противника”, сотрудничество с ним и ведение совместной с «обидчиком» хоздеятельности», — заявил Дроздов.

Данный персонаж не раз высказывал свои радикальные суждения и ранее уже оскорблял русскоязычных соотечественников, называя их «одноклеточными», и признавался, что считает сограждан «нацией болванов».