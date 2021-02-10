Лондон профинансирует строительство украинских военно-морских баз

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10 февраля 2021, 13:34 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Великобритания окажет Украине финансовую помощь для строительства военных баз на Черном и Азовском морях. Такое заявление сделал премьер-министр Незалежной Денис Шмыгаль. Об этом сообщает информационное агентство «АННА Ньюс».

«Украина начнет строительство двух военно-морских баз: одну — на Черном море, другую — на Азовском», — сказал Шмыгаль на брифинге по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

По его словам, на эти цели выделено рекордное количество денег за последние годы.

«Это будет сделано в рамках (оборонного — ред.) бюджета, который составил 5,93% ВВП, что является самым большим выделением на оборонные цели в последние годы, и в рамках нашего сотрудничества с Британией, которая оказывает нам финансовую помощь. Эта программа запущена», — заявил премьер.

Ранее, в октябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране начинается строительство двух военно-морских баз «для защиты Черноморского региона». По его словам, власти строят «украинское войско», которое сможет защитить государство «на суше, в воде, в воздухе и киберпространстве». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова украинского лидера о намерении построить две базы ВМС на Чёрном море, заявил, что «с учетом всех имеющихся реалий это может иметь достаточно негативные последствия для атмосферы стабильности в Черноморском регионе».

Эксперты отмечают, что эти базы скорее будут предназначены для кораблей НАТО, чем для украинского москитного флота.