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Министры обороны России и Израиля обсудили пути взаимодействия в Сирии

, 13:23 [ «Аргументы Недели» ]

Министры обороны России и Израиля обсудили пути взаимодействия в Сирии
фото: соцсети

10 февраля 2021 года по инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с заместителем Премьер-министра, Министром обороны Государства Израиль Биньямином Ганцем.

По информации Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России, министры обсудили вопросы российско-израильского взаимодействия по обеспечению стабильности в Ближневосточном регионе.

ША

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