Американские военные доставили амуницию на свою базу в Сирии

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9 февраля 2021, 16:22 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Военные США продолжают укреплять свои базы на территории Сирии. Они доставили с помощью военной авиации материально-техническое оборудование на свою базу в городе Аш-Шаддади на юге провинции Хасака.

Местные источники сообщили корреспонденту агентства САНА, что военные самолеты американских Военно-воздушных сил сбросили три парашюта с грузами на территорию военной базы армии США в Аш-Шаддади.