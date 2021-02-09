«Великий пророк» повысит боеспособность иранской гвардии

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9 февраля 2021, 16:15 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Командующий сухопутными войсками Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Мохаммад Пакпур анонсировал сегодня, 9 февраля, проведение очередного этапа сухопутных учений «Великий пророк — 15» в юго-западных районах страны к концу текущей недели. Маневры приурочены к 42-й годовщине победы Исламской революции в Иране. Об этом сообщает интернет-издание EADaily, ссылаясь на новостное агентство Mehr.

По словам иранского военачальника, предстоящие учения направлены на оценку и проверку боевых возможностей сухопутных войск КСИР, в том числе с привлечением сил специального назначения корпуса.

Палец Корпуса стражей Исламской революции всегда находится на спусковом крючке и вооружённые силы страны никому не сделают поблажек в вопросе защиты её суверенитета, заявил 19 января командующий КСИР генерал-майор Хосейн Салами.

Комментируя прошедшие в Исламской Республике масштабные военные учения под кодовым наименованием Payambar-e Azam 15 («Великий пророк — 15»), иранский военачальник назвал тогда учебные маневры «важной частью политики сдерживания» врагов ИРИ.