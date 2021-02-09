На сборах МО РФ отработали организацию боевых действий с применением Единой системы управления тактического звена

Аргументы Недели → Армия 13+

9 февраля 2021, 14:31 [ «Аргументы Недели» ]

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Министр считает, что руководящему составу «требуется непрерывно совершенствовать профессиональные знания и навыки, внедрять в практику подготовки органов военного управления, соединений и воинских частей передовые методы обучения, повышать роль полевой, воздушной и морской выучки». Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

«Исходя из этого, в теоретической части нашей работы будут рассмотрены современные и перспективные формы применения и способы действий войск с учетом опыта различных военных конфликтов, - сказал он. - В рамках практических занятий пройдут круглые столы, где обсудим вопросы комплексного воздействия на противника и прикрытия своих войск, противодействия беспилотным летательным аппаратам и крылатым ракетам».

«Также уделим внимание развитию системы боевой подготовки и перспективным методикам проведения двусторонних тактических учений», - сообщил Шойгу. По его словам, «в этом году одна из основных особенностей сбора - стратегическая двусторонняя командно-штабная военная игра».

«В завершение на полигоне Алабино отработаем организацию боевых действий с применением Единой системы управления тактического звена», - отметил он.

Министр выразил уверенность в том, что оперативно-мобилизационный сбор «будет способствовать повышению профессионализма командующих и командиров, станет важным этапом подготовки к совместному стратегическому учению «Запад-2021».