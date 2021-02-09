Космический корабль Объединенных Арабских Эмиратов готовится выйти на орбиту Марса

Аргументы Недели → Армия 13+

9 февраля 2021, 14:23 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Этот шаг, в случае успеха, положит начало первой межпланетной миссии в арабском мире. Как сообщают из Дубая, беспилотный робот-корабль под названием «Амаль», что по-арабски означает «Надежда», пролетел около 300 миллионов миль и семь месяцев до Марса. Об этом информирует новостное агентство Associated Press.



Зонд впервые предоставит полное представление об атмосфере Марса в разные сезоны. Шейх Дубая надеется присоединиться к элитному клубу стран, изучающих красную планету, и ускорить реализацию своей молодой амбициозной космической программы.



Сейчас на орбите Марса находятся шесть космических аппаратов: три американских, два европейских и один из Индии. В этом месяце миссия Китая Tianwen-1 должна выйти на орбиту красной планеты и совершить посадку в мае. А марсоход из США по имени Perseverance нацелен на посадку 18 февраля.



Около 60% всех миссий на Марс закончились неудачей, сбоем, возгоранием или иными неуспешными действиями, что свидетельствует о сложности межпланетных путешествий и сложности спуска через тонкую атмосферу Марса.