Этот шаг, в случае успеха, положит начало первой межпланетной миссии в арабском мире. Как сообщают из Дубая, беспилотный робот-корабль под названием «Амаль», что по-арабски означает «Надежда», пролетел около 300 миллионов миль и семь месяцев до Марса. Об этом информирует новостное агентство Associated Press.
Зонд впервые предоставит полное представление об атмосфере Марса в разные сезоны. Шейх Дубая надеется присоединиться к элитному клубу стран, изучающих красную планету, и ускорить реализацию своей молодой амбициозной космической программы.
Сейчас на орбите Марса находятся шесть космических аппаратов: три американских, два европейских и один из Индии. В этом месяце миссия Китая Tianwen-1 должна выйти на орбиту красной планеты и совершить посадку в мае. А марсоход из США по имени Perseverance нацелен на посадку 18 февраля.
Около 60% всех миссий на Марс закончились неудачей, сбоем, возгоранием или иными неуспешными действиями, что свидетельствует о сложности межпланетных путешествий и сложности спуска через тонкую атмосферу Марса.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Их имена исчезают. У актрис, активно участвовавших в протестах, начались проблемы с работодателями
Путину рассказали, какая зарплата у учёных в Новосибирске. Он поинтересовался у Силуанова: «Где деньги, Зин?»
- #ЗАУГЛОМ Игорь Гундаров о спешке с вакцинацией и секретной статистике по пневмонии
- 14:23 Космический корабль Объединенных Арабских Эмиратов готовится выйти на орбиту Марса
- 14:12 В российских войсках будет внедряться технология искусственного интеллекта
- 14:04 Основу сил неядерного сдерживания России составят гиперзвуковые комплексы
- Новости партнеров Специальное предложение на покупку Skoda Octavia! Узнайте условия
- 13:58 Шойгу открыл оперативно-мобилизационный сбор руководящего состава Минобороны РФ
- Новости партнеров Индейка в духовке — рецепты мягкой и сочной запеченной индейки