В российских войсках будет внедряться технология искусственного интеллекта

Аргументы Недели → Армия 13+

9 февраля 2021, 14:12 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Шойгу отметил, что «сегодня продолжается планомерное развитие армии и флота, на высоком уровне поддерживается боеготовность ядерной триады, сбалансированно совершенствуются ее составляющие». Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

Он напомнил, что «на боевое дежурство заступают новейшие ракетные комплексы, оснащенные современными средствами преодоления противоракетной обороны, исходя из прогнозов характера вооруженных конфликтов и локальных войн, а также перспектив появления у иностранных армий оружия на новых физических принципах, военной наукой разрабатываются новые способы применения войск».

Министр отметил, что «роботизированные комплексы, беспилотные летательные аппараты и автоматизированные системы управления все шире используются в боевой учебе.

«В прошлом году мы выполнили поручение Верховного Главнокомандующего, данное в майском Указе 2012 года - доля современного вооружения и военной техники в войсках составила 70,1%», - сообщил Шойгу. «Теперь необходимо обеспечить внедрение технологий искусственного интеллекта в вооружение, определяющее перспективный облик Вооруженных Сил», - поставил очередную задачу он.