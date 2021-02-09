Основу сил неядерного сдерживания России составят гиперзвуковые комплексы

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9 февраля 2021, 14:04 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Основу сил неядерного сдерживания составят гиперзвуковые комплексы различного базирования. Об этом заявил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, сообщает ДИМК МО РФ.

«Укрепляется потенциал сил неядерного сдерживания, прежде всего высокоточного оружия. Их основу составят гиперзвуковые комплексы различного базирования», - подчеркнул он, выступая на открывшемся во вторник ежегодном оперативно-мобилизационном сборе с руководящим составом Вооруженных Сил.

По его оценке, «армия и флот постоянно выполняют сложные задачи, которые требуют от командного состава глубокого владения обстановкой, знания возможностей своих сил и средств, творческого подхода и разумной инициативы.

Он отметил, что «профессиональный уровень российских офицеров непрерывно растет, повышается качество выполнения задач органами военного управления и войсками, своевременно внедряется в практику боевой опыт, что способствует улучшению полевой, воздушной и морской выучки».

Министр напомнил, что «в ходе операции в Сирии было реализовано немало способов и приемов ведения боевых действий, которые ранее не применялись». «Необходимо их совершенствовать и активно использовать в подготовке штабов и войск», - поставил задачу он. По его оценке, «миротворческая операция в Нагорном Карабахе также подтвердила высокое мастерство командного состава Вооруженных Сил».