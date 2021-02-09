Шойгу открыл оперативно-мобилизационный сбор руководящего состава Минобороны РФ

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9 февраля 2021, 13:58 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу открыл оперативно-мобилизационный сбор руководящего состава Вооруженных Сил Российской Федерации. Об этом во вторник сообщили в военном ведомстве.

«В Москве под руководством министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу начался ежегодный оперативно-мобилизационный сбор руководящего состава Вооруженных Сил Российской Федерации», - отмечается в сообщении.

По данным Минобороны, в течение трех дней участники сбора обсудят вопросы, касающиеся тенденций развития военно-политической обстановки, обеспечения военной безопасности государства, особенностей организации и проведения мероприятий боевой подготовки Вооруженных Сил и работы оперативного состава на пунктах управления группировки войск.

В сборах принимают участие руководящий состав главных командований видов ВС РФ, военных округов, Северного флота, родов войск, командований объединений, руководители центральных органов военного управления – всего более 350 человек.

Высшие и старшие офицеры проанализируют систему управления межвидовыми группировками войск в военных конфликтах и способы ведения боевых действий в современных условиях. Проведут обмен мнениями по актуальным проблемам и наметят пути их решения.

Участники сборов также посетят Главный храм ВС РФ, музейный комплекс «Дорога Памяти».