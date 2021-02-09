В ЦВО завершен первый этап обкатки «Терминаторов»

Аргументы Недели → Армия 13+

9 февраля 2021, 13:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Сегодня на полигоне гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) в Челябинской области завершился первый этап эксперимента по применению боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

В ходе опытного применения, которое стартовало 1 декабря 2020 года, экипажи провели серию занятий по вождению, огневой и технической подготовке. Основные усилия были направлены на изучение особенностей органов управления и системы вооружения БМПТ. К эксперименту также привлекались представители завода-изготовителя для оказания методической помощи в обслуживании.

Следующим этапом эксперимента по освоению БМПТ «Терминатор» станет ее применение в боевых порядках танковых подразделений со стрельбой в различной тактической обстановке. Партия из восьми БМПТ «Терминатор» была поставлена в уральскую танковую дивизию в декабре прошлого года для опытной эксплуатации и освоения военнослужащими.

БМПТ «Терминатор» — многоцелевая высокозащищённая боевая гусеничная машина огневой поддержки, имеющая мощное вооружение, современные приборы управления огнём и высокую манёвренность. «Терминатор» способен поражать легкобронированные цели, танки и боевые машины пехоты, совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолётами и низколетящими малоскоростными самолетами противника.