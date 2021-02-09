Летчики ЮВО приступили к облету новых вертолетов Ка-52

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9 февраля 2021, 13:47 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Экипажи новых разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор», поступивших в полк армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) в Ростовской области, приступили к облету авиационной техники. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Винтокрылые машины Ка-52 были перевезены в разобранном виде самолетами военно-транспортной авиации Ил-76 с территории завода-изготовителя на военный аэродром, где произвели их окончательную сборку. Летчики, не имеющие опыта управления вертолетами Ка-52, пройдут обучение в Центре боевой подготовки и переучивания летного состава армейской авиации Минобороны России.

Боевой ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» является модернизированной версией Ка-50 «Черная акула». По оценкам специалистов, он имеет лучшие аэродинамические характеристики и менее заметен для радаров. Повысились его скоростные и маневренные возможности. На борту боевой машины установлено более совершенное радиоэлектронное оборудование. Управление рассчитано на двух пилотов, что повышает эффективность маневрирования и боевого применения «Аллигатора».

Ка-52 предназначен для огневого поражения бронетехники, живой силы и вертолетов противника на переднем крае и в тактической глубине, в любых погодных условиях и любое время суток. Вертолет развивает скорость до 300 км/ч, максимальная высота полета — 5,5 тыс. м, дальность полета — свыше 1100 км, скорость набора высоты — 12 м/с.