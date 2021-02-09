ЗРК С-300В4 отразили воздушную атаку условного противника в Краснодарском крае

Аргументы Недели → Армия 13+

9 февраля 2021, 13:44 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Краснодарском крае состоялось тактическое учение с соединением противовоздушной обороны (ПВО) Южного военного округа (ЮВО), оснащенным уникальной зенитной ракетной системой (ЗРС) С-300В4. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

В ходе мероприятия расчеты и подразделения управления совершили марш в район проведения условных пусков ракет. На маршруте следования расчеты С-300В4 отразили нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника, преодолели зараженный участок местности и выполнили ряд специальных нормативов.

Затем личный состав совершил развертывание пусковых установок, отработал электронные пуски ракет по воздушным целям, имитирующим средства воздушного нападения противника, в одном из районов Кубани.

ЗРС С-300В4 вобрала в себя все перспективные разработки отечественного военно-промышленного комплекса. Она обладает уникальными характеристиками, обеспечивающими ведение как противовоздушной, так и противоракетной обороны, способна успешно бороться со всеми существующими в мире типами ракет средней дальности. Зенитное ракетное соединение ЮВО на Кубани первым в России получило на вооружение данную систему.