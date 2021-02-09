Таран: ВСУ в 2021 году получат вооружений на 10 млрд гривен

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9 февраля 2021, 13:41 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Выполнение государственного оборонного заказа позволит Вооруженным Силам Украины в текущем году получить военную продукцию на сумму более 10 млрд грн, заявил министр обороны Украины Андрей Таран. Об этом пишет новостное агентство «Интерфакс Украина».

«Осуществленные в 2020 году заказы, соответственно, заключенные контракты уже позволяют Вооруженным силам Украины получить в этом году 10 млн штук боеприпасов. Из них 3300 ракетно-артиллерийских систем, 2700 приборов разведки и наблюдения, более 320 автомобилей, более 60 бронетранспортеров и бронированных машин, около четырех десятков беспилотных авиационных комплексов, а также шесть самолетов», - заявил Таран, сообщила пресс-служба Минобороны.

По его словам, «производство вооружения имеет длительный производственный цикл, а высокотехнологичные комплексы изготавливаются более одного года. Соответственно, профинансировав и заключив еще в прошлом году контракты на сумму свыше 10 миллиардов гривен, Министерство обороны Украины обеспечило партнеров оборотными средствами, что, в свою очередь, с начала года гарантировало бесперебойную работу десятков предприятий оборонно-промышленного комплекса, среди которых ГККБ «Луч», ГП ХКБМ им. В Морозова, ГП «Искра» и другие».

Таран также сообщил, что планирование мероприятий по закупке товаров, работ и услуг оборонного назначения происходило еще в 2020 году по действующему в то время законодательству. Процедуры закупки по действующим контрактам пока продолжаются в соответствии с предыдущим законодательством.

В то же время «сейчас идет процесс формирования нормативно-правовой базы для обеспечения выполнения норм нового закона «Об оборонных закупках» и осуществления перехода на планирование мероприятий и бюджета».

«Минобороны активно участвует в отработке нормативно-правовой базы для обеспечения реализации норм закона «Об оборонных закупках». Процесс согласования нормативно-правовых актов завершается. В определенные в указе президента Украины сроки они будут рассмотрены и приняты правительством», - отметил глава оборонного ведомства.

Таран уточнил, что в 2021 году внимание Министерства обороны будет фокусироваться на адаптации механизма закупок военной продукции под требования закона Украины «Об оборонных закупках». Положения этого закона вводят новые конкурентные и прозрачные процедуры закупки вооружения, военной техники и другой оборонной продукции. Отдельные закрытые закупки предусматривают конкурентные процедуры, а предложения производителей будут проходить рассмотрение в межведомственных комиссиях, и будут получать максимально возможное информирование общественности.