Иракские силовики захватили 15 бойцов «черного халифата»

Аргументы Недели → Армия 13+

8 февраля 2021, 16:01 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

На севере Ирака военные и спец службы арестовали 15 террористов из группировки «Исламское государство» (ИГ, ДАИШ – запрещено в России). Накануне было арестовано 13 боевиков из данной исламистской организации. Об этом пишет сирийское государственное новостное агентство «САНА».

В заявлении МВД Ирака, опубликованном информационным порталом «Ас-Сомария Ньюс», сообщается, что силам ведомства удалось арестовать в различных районах провинции Найнава 15 террористов, которые разыскивались за их причастность к террористической организации ДАИШ (арабский акроним Исламского государства) и участие в нескольких террористических актах против сил безопасности и граждан. Накануне в ходе операции по установлению безопасности в Багдаде арестовали 13 террористов ДАИШ. Эксперты указывают на преждевременные заявления российского и американского командования о полном разгроме «черного халифата». Как показала практика, это не так-то просто сделать. Причина - ИГ по-прежнему пользуется поддержкой многих местных арабских суннитских племен, а также получает помощь от некоторых частных инвесторов суннитских стран Персидского залива.