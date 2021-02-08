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ВСУ укрепляют свои позиции на юге Донбасса

, 15:50 [ «Аргументы Недели» ]

ВСУ укрепляют свои позиции на юге Донбасса
Фото: соцсети

За прошедшие сутки ВСУ трижды нарушили Комплекс дополнительных мер по контролю за соблюдением перемирия, совершив две огневые провокации с применением 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия, сообщил официальный представитель НМ ДНР Олег Никитин во время брифинга 8 февраля. Об этом пишет интернет-издание EADaily.

«На донецком направлении каратели с позиций 23-гоотдельного мотопехотного батальона 56-й бригады вооруженных формирований Украины (ВФУ) в нарушение второго пункта дополнительных мер, в районе населенного пункта Пески выпустили 20 мин калибра 82-мм по району поселка Лозовое. Боевики второго механизированного батальона 28 бригады ВФУ с позиций, расположенных в районе населенного пункта Новомихайловка, открыли огонь из гранатометов и стрелкового оружия, выпустив 12 гранат по району поселка Луганское», — сказал Олег Никитин.

Кроме того, по его словам, в нарушение первого пункта дополнительных мер украинские военные из 28-й бригады проводили инженерные работы по дооборудованию позиций в районе Марьинки. Сообщается, что в минувшие сутки было выявлено размещение одной боевой машины пехоты БМП-1 из состава 53 бригады ВСУ на улице Чкалова в Богдановке.

Напомним, что в минувшие выходные ВСУ впервые после вступления в силу комплекса дополнительных мер в конце июля прошлого года обстреляли территорию ДНР из орудий калибра 122-мм — огонь велся по Старомихайловке.

ША

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