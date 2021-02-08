ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Армия 13+

Боевые корабли Черноморского флота отработали ракетный удар по морским целям вероятного противника

, 15:43 [ «Аргументы Недели» ]

Боевые корабли Черноморского флота отработали ракетный удар по морским целям вероятного противника
Фото: соцсети

С экипажами патрульного корабля «Павел Державин» и малого ракетного корабля (МРК) «Орехово-Зуево» Черноморского флота проведено учение по уничтожению отряда кораблей условного противника в акватории Чёрного моря.

По замыслу учения, кораблями Черноморского флота в море был обнаружен отряд кораблей «противника», идущий курсом к морскому охраняемому району. Командиры получили приказ на сближение с условным противником для принуждения его к изменению курса.

В ходе сближения корабли Черноморского флота были атакованы «противником», применившим ракетное оружие. Экипаж патрульного корабля «Павел Державин» с помощью комплекса противовоздушной обороны отразил ракетную атаку.

Затем боевой расчёт МРК «Орехово-Зуево» произвел целераспределение и условно уничтожили отряд кораблей «противника» залпом из высокоточного ракетного комплекса «Калибр-НК». Фактическое применение ракет не осуществлялось, пуски были выполнены электронным способом. Учение было проведено в соответствии с планом боевой подготовки сил Черноморского флота.

ША

В мире

Захарова прокомментировала отказ Зеленского от использования «Спутника V» на Украине

Захарова прокомментировала отказ Зеленского от использования «Спутника V» на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отказ президента Украины Владимира Зеленского использовать в стране российскую вакцину против коронавируса нового типа "Спутник V".

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью