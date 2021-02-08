Боевые корабли Черноморского флота отработали ракетный удар по морским целям вероятного противника

Аргументы Недели → Армия 13+

8 февраля 2021, 15:43 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

С экипажами патрульного корабля «Павел Державин» и малого ракетного корабля (МРК) «Орехово-Зуево» Черноморского флота проведено учение по уничтожению отряда кораблей условного противника в акватории Чёрного моря.

По замыслу учения, кораблями Черноморского флота в море был обнаружен отряд кораблей «противника», идущий курсом к морскому охраняемому району. Командиры получили приказ на сближение с условным противником для принуждения его к изменению курса.

В ходе сближения корабли Черноморского флота были атакованы «противником», применившим ракетное оружие. Экипаж патрульного корабля «Павел Державин» с помощью комплекса противовоздушной обороны отразил ракетную атаку.

Затем боевой расчёт МРК «Орехово-Зуево» произвел целераспределение и условно уничтожили отряд кораблей «противника» залпом из высокоточного ракетного комплекса «Калибр-НК». Фактическое применение ракет не осуществлялось, пуски были выполнены электронным способом. Учение было проведено в соответствии с планом боевой подготовки сил Черноморского флота.