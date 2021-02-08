Крупнокалиберная артиллерия 58-й общевойсковой армии приступила к практическим стрельбам

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8 февраля 2021, 15:33 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Артиллеристы 19-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Северной Осетии приступили к полевым занятиям с применением минометов и самоходных пушек большой мощности.

В занятиях на полигоне Тарское принимают участие более 1,5 тыс. военнослужащих, задействовано около 70 единиц вооружения и военной техники. В ходе полевого выхода артиллеристы выполнят боевые стрельбы из самоходных пушек «Пион» и минометов большой мощности «Тюльпан» осколочно-фугасными снарядами по заглубленным командным пунктам и подземным складам условного противника. Огонь будет вестись на изнурение живой силы противника, разрушение объектов и уничтожение военной техники. Координировать подразделения будут с помощью беспилотной авиации.

Лагерный сбор с артиллеристами 58-й армии ЮВО продлится до 5 марта. Всего к полевым занятиям на Северном Кавказе привлечено более 4 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано около 300 единиц ракетно-артиллерийского вооружения.