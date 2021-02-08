Ивановская дивизия ВДВ приступила к масштабным командно-штабным учениям

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8 февраля 2021, 12:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В КШУ, которые пройдут в период с 8 по 11 февраля на территории Ивановской, Костромской и Ярославской областей, принимают участие более 1,5 тыс. военнослужащих, задействовано около 100 единиц военной и специальной техники гвардейских парашютно-десантного и артиллерийского полков из Костромы, а также семь самолетов Ил-76МД военно-транспортной авиации из Твери. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

8 февраля с получением сигнала на приведение в высшие степени готовности подразделения двух полков, проведя все необходимые мероприятия, выдвинулись на штатной технике в районы сосредоточения и аэродром взлета Иваново-Северный, где приступили к планированию предстоящих действий, организации взаимодействия и подготовке техники к десантированию.

В дальнейшем подразделениям двух полков предстоит совершить десантирование парашютным способом из самолетов Ил-76МД военно-транспортной авиации на площадку приземления «Будихино» в Костромской области и выполнить задачу по захвату и уничтожению пункта управления и лагеря подготовки условного незаконного вооруженного формирования. Десантирование сопровождающих расчетов будет осуществлено вслед за техникой.

После осуществления сбора на площадке приземления и выполнения ближайшей задачи подразделения полка совершат марш на штатной технике на полигон Песочное в Ярославской области для выполнения дальнейшей задачи по захвату выгодного рубежа и ведению позиционной обороны днем и ночью с целью его удержания до подхода основных сил соединения.

В рамках третьего этапа учения, который пройдет на полигоне Песочное, подразделения полков проведут этап боевой стрельбы в обороне парашютно-десантных подразделений из штатного вооружения боевых машин десанта БМД-2, автоматов АК-12, пулеметов ПКМ и «Печенег», гранатометов РПГ-7Д и снайперского вооружения, при поддержке артиллерийских подразделений, которые будут вести огонь из 120-мм самоходных орудий «Нона-С» и 122-мм гаубиц Д-30.

В ходе отработки действий на площадке приземления и на этапе боевой стрельбы для ведения воздушной разведки и корректирования огня артиллерии будут широко применены подразделения беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».