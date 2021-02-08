ВСУ готовятся наступать в Донбассе

Аргументы Недели → Армия 13+

8 февраля 2021, 12:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Украинские войска стягивают тяжелое вооружение к линии фронта. Это позволяет сделать вывод о том, что ВСУ готовятся к возобновлению активных боевых действий в Донбассе в ближайшее время. Об этом пишет новостное агентство «АННА Ньюс», ссылаясь на мнение военных экспертов.

«Начиная с февраля 2021 года Киев по железной дороге доставляет в Донбасс танки, противотанковые орудия, гаубицы, бронетранспортеры и зенитно-ракетные комплексы», — сообщают, ссылаясь на данные разведки, в Управлении НМ ДНР.

Также наблюдатели ОБСЕ зафиксировали прибытие на железнодорожную станцию города Покровск, который расположен в 55 километрах от Донецка, тяжелого вооружения — ЗРК «Стрела-10», пять противотанковых пушек МТ-12 «Рапира», два РК «Штурм-С» и шесть буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б». В последние дни украинские политики открыто призывают к эскалации конфликта в Донбассе.

Напоминаем, глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что силовикам Киева на обстрелы в протестном регионе следует реагировать зеркально.

«На каждый выстрел отвечать выстрелом. И не надо ждать, выдумывать, провокация это или не провокация. Выстрел — это выстрел. Если они стреляют, отвечать надо так же. И не надо ждать, пока кого-то убьют или ранят», — сказал он. Эксперты убеждены, что к агрессивным действиям в Донбассе Киев подталкивают США.