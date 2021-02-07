В Санкт-Петербурге в 2021 году заложат две ДЭПЛ проекта 636.3

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7 февраля 2021, 16:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

На судостроительном предприятии «Адмиралтейские верфи», в городе Санкт-Петербург, в 2021 году заложат пятую и шестую дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 для Тихоокеанского флота. Об этом сообщило новостное агентство «Анна Ньюс», ссылаясь на слова генерального директора судостроительного предприятия Александра Бузакова.



«В этом году закладываем две лодки проекта 636.3. Пятую и шестую «тихоокеанской» серии», — сказал генеральный директор предприятия «Адмиралтейские верфи».

Речь идёт о дизель-электрических субмаринах «Можайск» и «Ижевск». Всего в «тихоокеанской» серии подводных лодок проекта 636.3 шесть единиц. Первые две в серии — Б-274 «Петропавловск-Камчатский» и Б-603 «Волхов» были переданы флоту в 2019 и 2020 годах. В 2021 году ожидается передача ТФ, третьей в «тихоокеанской» серии, подлодки Б-602 «Магадан». Строительство ещё одной подлодки, четвёртой в этой серии, Б-588 «Уфа» продолжается.



Дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 предназначены для уничтожения надводных кораблей и судов, подводных лодок противника, патрулирования, дозора, разведки, охраны коммуникаций в «ближней» морской зоне. В период с 2014 по 2016 годы Черноморский флот пополнили шесть подводных лодок этого проекта: «Новороссийск», «Ростов-на-Дону», «Колпино», «Краснодар», «Великий Новгород» и «Старый Оскол». Подводные лодки проекта 636.3 Черноморского флота доказали свою эффективность в ходе действий против террористов в Сирийской Арабской Республике, выполнив пуски крылатых ракет «Калибр» из акватории Средиземного моря.