В 2021 году начнутся ходовые испытания АПЛ лодки «Белгород» - носителя беспилотных подводных аппаратов «Посейдон»

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7 февраля 2021, 16:49 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В 2021 году начнутся ходовые испытания атомной подводной лодки «Белгород» — носителя беспилотных подводных аппаратов «Посейдон», а также лётные испытания межконтинентальной баллистической ракеты стратегического ракетного комплекса «Сармат». Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на свои источники.



«В 2021 году по меньшей мере две перспективные отечественные системы вооружений выйдут на финишную прямую — начало испытаний. Тестировать будут тяжелую ракету «Сармат» и беспилотный подводный комплекс «Посейдон». Они входят в перечень разработок, не имеющих аналогов, так их анонсировал в марте 2018 года российский президент в послании Федеральному собрании. Принятие на вооружение новых систем обеспечит безопасность России от любых потенциальных угроз», — говорится в опубликованном материале газеты. Атомная подводная лодка специального назначения К-329 «Белгород» проекта 09852, которая является опытным носителем подводных беспилотных аппаратов «Посейдон», выйдет на ходовые испытания в 2021 году. Также на этот год запланирован спуск на воду штатного носителя аппаратов «Посейдон» — подводной лодки «Хабаровск» проекта 09851. Возможно, в текущем году состоится закладка серии подлодок — носителей комплекса «Посейдон».





Беспилотные подводные аппараты с ядерной энергетической установкой «Посейдон» впервые были официально представлены Президентом России 01 марта 2018 года. Согласно озвученной тогда информации, беспилотные аппараты «Посейдон» способны двигаться на большой глубине на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей скорость любых современных подводных лодок, торпед и надводных кораблей. Они обладают низким уровнем шумности и высокой маневренностью. Данные аппараты могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боевыми частями и могут применяться против авианосных групп, береговых укреплений и инфраструктуры противника.

На 2021 год планируется начало лётных испытаний ракеты комплекса РС-28 «Сармат». Одна ракета комплекса способна нести до пяти гиперзвуковых управляемых боевых блоков по типу тех, которыми оснащен ракетный комплекс «Авангард», либо не менее 10 обычных боеголовок с комплексом средств преодоления ПРО. Перспективный ракетный комплекс стратегического назначения «Сармат» шахтного базирования, с тяжёлой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой, предназначен для замены устаревающего ракетного комплекса Р-36М2.