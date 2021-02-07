В России испытали новую крылатую ракету воздушного базирования Х-32

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7 февраля 2021, 16:40 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Дальний бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 провел испытательные пуски новых крылатых ракет Х-32, сообщило агентство «РИА Новости», ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Ракету воздушного базирования Х-32 приняли на вооружение в 2016 году, штатным ее носителем должен стать модернизированный Ту-22М3М, два опытных образца которого проходят летные испытания.

«Дооборудованный Ту-22М3 провел несколько пусков крылатых ракет Х-32, которые составят основу ударного вооружения модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М. Стрельбы прошли в рамках периодических испытаний изделий на военном полигоне. Заявленные боевые характеристики ракет подтверждены, точность попадания — «в колышек» (центр мишени. — Прим. ред.)», — рассказал собеседник агентства.

Источник пояснил, что «Х-32 в первую очередь предназначена для поражения надводных целей и является так называемой убийцей авианосцев, так как современные средства ПВО авианосных групп имеют низкую вероятность перехвата подобных целей». Он добавил, что ракета способна с высокой эффективностью уничтожать наземные объекты, включая радиолокационные станции.

По словам собеседника агентства, серия пусков состоялась в прошлом году. Тестовые стрельбы, объяснил источник, требовались как для подтверждения характеристик серийных Х-32, так и для подготовки к испытаниям ракет с борта новых бомбардировщиков Ту-22М3М, а также имели определенные опытно-исследовательские задачи.