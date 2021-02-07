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Береговые силы ЧФ провели учения расчетов ЗРПК «Панцирь-С1»

, 13:15 [ «Аргументы Недели» ]

Береговые силы ЧФ провели учения расчетов ЗРПК «Панцирь-С1»
Фото: соцсети

На Черноморском флоте (ЧФ) расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов ЗРПК «Панцирь-С1» из состава зенитно-ракетного полка Южного военного округа (ЮВО), расположенного на территории Крымского полуострова, провели учение по поиску и уничтожению воздушной цели. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

По замыслу плановой тренировки условный противник применил для атаки позиций зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» беспилотные летательные аппараты.

В ходе учения расчёты комплекса «Панцирь-С1» обнаружили, идентифицировали и уничтожили воздушные цели на безопасном расстоянии. Цели и их характеристики были сымитированы электронным способом. Военнослужащие ЗРПК успешно выполнили поставленную задачу, уложившись в норматив выполнения алгоритма действий при отражении средств воздушного нападения условного противника.

ША

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