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Машина для эвакуации комплекса «Искандер» поступила на вооружение общевойсковой армии ЗВО

, 13:10 [ «Аргументы Недели» ]

Машина для эвакуации комплекса «Искандер» поступила на вооружение общевойсковой армии ЗВО
Фото: соцсети

Уникальная ремонтно-эвакуационная машина (РЭМ-КС) поступила на вооружение отдельного батальона общевойсковой армии Западного военного округа в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

Ремонтно-эвакуационная машина (РЭМ-КС) предназначена для проведения технического обслуживания и текущего ремонта в полевых условиях и эвакуации специальных колесных шасси, а также армейских автомобилей производства Урал, КамАЗ, ЗиЛ, ГАЗ, УАЗ.

Новая техника поступила для комплектования нового отдельного ремонтно-восстановительного батальона армии и спроектирована на специальной колесной шасси БАЗ 6910. Машина весом около 29 т. способна эвакуировать несправные транспортные средства методом вытаскивания, транспортирования полупогрузкой и буксированием.

В комплект машины входят кран-манипулятор, грузоподъемное оборудование, электросварка, инструмент для пайки, краски, резке, электрофикации, гаечного ремонта, при помощи которых выполняются проводится техническое обслуживание и срочный ремонт в полевых условиях, тяговая лебедка для эвакуации застрявших машин как на гусеничной базе, так и на колесной, в том числе с возможностью эвакуации самоходной пусковой установки без полезной нагрузки «Искандер».

ША

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