Черноморский флот провел учение по навигационной безопасности

Аргументы Недели → Армия 13+

7 февраля 2021, 13:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

На Черноморском флоте (ЧФ) проведено учение по обеспечению навигационной безопасности мероприятий боевой подготовки флота и гражданского судоходства в акватории Чёрного моря.

В учении приняли участие расчёты радиотехнических постов и постов связи Крымской военно-морской базы (КВМБ). В ходе учения личный состав осуществил установление визуального и радиоэлектронного контакта с назначенными целями, обеспечил точность и своевременность выдачи данных по надводной обстановке, а также провёл навигационное ориентирование кораблей, выполняющих поставленные задачи в море.

В рамках учения личный состав успешно выполнил нормативы. В мероприятии были задействованы стационарные и передвижные радиолокационные посты Черноморского флота, которые подтвердили высокую степень готовности и способность выполнять задачи по предназначению.