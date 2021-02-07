Черноморский флот провел учение по навигационной безопасности
7 февраля 2021, 13:07[ «Аргументы Недели» ]
На Черноморском флоте (ЧФ) проведено учение по обеспечению навигационной безопасности мероприятий боевой подготовки флота и гражданского судоходства в акватории Чёрного моря.
В учении приняли участие расчёты радиотехнических постов и постов связи Крымской военно-морской базы (КВМБ). В ходе учения личный состав осуществил установление визуального и радиоэлектронного контакта с назначенными целями, обеспечил точность и своевременность выдачи данных по надводной обстановке, а также провёл навигационное ориентирование кораблей, выполняющих поставленные задачи в море.
В рамках учения личный состав успешно выполнил нормативы. В мероприятии были задействованы стационарные и передвижные радиолокационные посты Черноморского флота, которые подтвердили высокую степень готовности и способность выполнять задачи по предназначению.
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