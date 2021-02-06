Американские военные прибыли в Индию для проведения совместных командно-штабных учений

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6 февраля 2021, 20:24 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Военный контингент США прибыл на базу ВВС Индии (IAF) в Суратгархе, Раджастхан, в субботу для участия в 16-ых совместных военных учениях Yudh Abhyas 20, которые пройдут с 8 по 21 февраля. Отмечается, что у Нью-Дели и Вашингтона общие оборонные цели в Индо-тихоокеанском регионе. Об этом сообщает NDTV.

«Контингент военных США прибывает в IAF, Суратгарх, на 16-е ежегодное двустороннее совместное учение с индийской армией с 8 по 21 февраля. После протоколов COVID-19, он переместится на полигон Мahagan field fire Range (MFFR)», - говорится в твите Юго-Западного командования индийской армии.

В рамках сотрудничества в сфере обороны солдаты из Индии и США примут участие в совместных военных учениях Yudh Abhyas 20. Согласно официальному сообщению посольства США в Индии, в этих маневрах, спонсируемых Тихоокеанским командованием США, участвуют примерно 250 американских и 250 индийских солдат.

Это ежегодное учебное мероприятие расширяет совместные возможности взаимодействия посредством обучения и культурного обмена, что способствует установлению прочных партнерских отношений в Индо-Тихоокеанском регионе. Отмечается, что у Нью-Дели и Вашингтона общие оборонные цели. Судя по всему, Американская сторона имеет ввиду Китай, а индийская - в первую очередь Пакистан, лишь затем Китай.

Обучение начинается с академических обменов экспертами и семинаров по профессиональному развитию, направленных на обучение командиров и штабов на уровне корпуса и ниже. Спектр тем широк, от борьюбы с обычными, нетрадиционными и гибридными угрозами до оказания гуманитарной помощи при стихийных бедствиях.

Командно-штабные учения будут сосредоточены на выполнении штабных задач совместных миротворческих операций ООН в военной обстановке. В полевых учениях будут задействованы подразделения войск из каждой страны, отрабатывающие в совокупности фундаментальные боевые.