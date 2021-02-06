Саакашвили уверен, что под контроль России уйдут Мариуполь и Херсон

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6 февраля 2021, 19:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Закрытие оппозиционных телеканалов по приказу президента Украины Владимира Зеленского может стоить стране Херсона и Мариуполя, на которые уже готовы наступать российские войска. С таким заявлением выступил в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Об этом сообщает новостное агентство «АННА-Ньюс».



Скандально известный политик отметил, что таким образом российский лидер Владимир Путин может избавиться от ряда проблем – вернуть воду в Крым и повысить рейтинг у россиян, пишет журналист агентства «АННА-Ньюс» Мария Коледа.



Но даже в случае успешной реализации своих планов, по словам Саакашвили, Россия будет расширять своё присутствие в Донбассе и на Украине. Киев должен понимать, что Москва не остановится, поскольку «чтобы содержать Крым, чтобы там была вода, логистики этого моста и морского сообщения не хватает».



Под контроль России, уверен Саакашвили, уйдут Мариуполь и Херсон. Причём он не преминул указать, что Путин за счёт «внешней агрессии» на Украину стремится решить проблемы «тонкого льда» ситуации в Москве, намекая на навальнистские протесты. В любом случае, Киев должен понять, что территории вне Украины будут расширяться.