Китайские корабли появились близ спорных островов, Токио - в ярости

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6 февраля 2021, 17:52 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Очередное обострение в отношениях между Токио и Пекином произошло сегодня, 6 февраля. Правительство Японии выразило протест из-за появления кораблей морской полиции КНР в районе спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао). Об этом сообщает интернет-издание EADaily, ссылаясь на агентство Kyodo.

Когда утром два китайских корабля подошли к Сенкаку, там находились японские рыболовецкие шхуны под прикрытием катеров береговой охраны Японии. Тем не менее китайские корабли пошли на сближение, но больше никаких действий не предпринимали. Япония назвала действия китайских кораблей непозволительными. Следует отметить, что 1 февраля в КНР вступил в силу закон, согласно которому китайская береговая охрана может открывать огонь по иностранным кораблям для защиты национального суверенитета.

Напоминаем, Китай считает острова Сенкаку (Дяоюйдао) незаконно оккупированными Японией территориями и требует их возвращения. В сентябре 2012 года Токио объявил о выкупе этих островов у их частных владельцев, японских граждан. Это вызвало массовые антияпонские протесты в Китае, сопровождавшиеся погромами. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорного архипелага.

Ранее, 24 января министр обороны США Ллойд Остин заявил, что в случае необходимости Пентагон готов помочь Японии оборонять спорные острова, которые являются предметом территориального спора между Японией и Китаем. Остин подтвердил, что Договор США и Японии о безопасности покрывает острова Сенкаку, а США «против любых односторонних попыток изменить статус-кво в Восточно-Китайском море».