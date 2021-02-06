В День российской науки специалисты Минобороны и ОПК России обсудят проблематику внедрения инноваций

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6 февраля 2021, 17:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

8 февраля 2021 года Минобороны России проведет панельную дискуссию с представителями взаимодействующих организаций, в ходе которой обсудят актуальные вопросы, связанные с разработкой и внедрением инновационных проектов и технологий двойного назначения. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

Организатором мероприятия выступает Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации.

Панельная дискуссия пройдет в очно-заочной форме с использованием видео-конференц-связи на площадке Конгрессно-выставочного центра «Патриот». В ходе мероприятия будут обсуждены вопросы учета результатов интеллектуальной деятельности, а также порядок проведения испытаний завершенных проектов, выполненных в инициативном порядке в интересах Минобороны России.

По итогам обмена мнениями будут подготовлены конструктивные предложения по оптимизации работы в области разработки и внедрения инновационных проектов и технологий двойного назначения, а также по формированию кадрового резерва в интересах разработчиков продукции двойного назначения.

Круг рассмотренных вопросов войдет в перечень научно-деловой повестки на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2021», который будет проведен в период с 22 по 28 августа нынешнего года.