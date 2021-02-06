На Дальнем Востоке прошли учения стратегических ракетоносцев Ту-95мс ВКС РФ
6 февраля 2021, 15:23[ «Аргументы Недели» ]
В Амурской области завершилось летно-тактическое учение с экипажами российских стратегических ракетоносцев Ту-95мс. Об этом сообщает группа информационного обеспечения ВКС РФ.
В ходе учения лётчики дальней авиации выполнили задачи воздушного патрулирования в заданном районе, отработали полеты по маршруту в сложных погодных условиях, а также порядок действий экипажей в различных нештатных ситуациях. В полетах было задействовано до 10 самолетов Ту-95мс, а также подразделения обеспечения. Отработаны вопросы подготовки авиационной техники к повторному вылету.
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