На Дальнем Востоке прошли учения стратегических ракетоносцев Ту-95мс ВКС РФ

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6 февраля 2021, 15:23 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Амурской области завершилось летно-тактическое учение с экипажами российских стратегических ракетоносцев Ту-95мс. Об этом сообщает группа информационного обеспечения ВКС РФ.

В ходе учения лётчики дальней авиации выполнили задачи воздушного патрулирования в заданном районе, отработали полеты по маршруту в сложных погодных условиях, а также порядок действий экипажей в различных нештатных ситуациях. В полетах было задействовано до 10 самолетов Ту-95мс, а также подразделения обеспечения. Отработаны вопросы подготовки авиационной техники к повторному вылету.