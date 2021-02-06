Подвижные грунтовые комплексы МБР «Тополь» вышли на маршруты боевого дежурства
6 февраля 2021, 15:19[ «Аргументы Недели» ]
Автономные пусковые установки ПГРК «Тополь» вышли на полевые позиции – Бологовском соединении Ракетных войск стратегического назначения (Тверская область). Об этом сообщает ДИМК МО РФ.
Автономные пусковые установки вышли на полевые позиции в темное время суток. Военнослужащие отработали вопросы совершения марша, рассредоточения агрегатов, инженерного оборудования позиций, организации маскировки и боевого охранения.
Особое внимание во время практических действий уделено вопросам отражения нападений диверсионно-разведывательных групп на дальних подступах к полевым позициям, и проведение условных пусков в сложных условиях обстановки.
Одной из самых приоритетных задач станет отработка широкого перечня вопросов по поиску, блокированию и уничтожению условных диверсионно-разведывательных формирований в ночное время.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.