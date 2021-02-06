Подвижные грунтовые комплексы МБР «Тополь» вышли на маршруты боевого дежурства

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6 февраля 2021, 15:19 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Автономные пусковые установки ПГРК «Тополь» вышли на полевые позиции – Бологовском соединении Ракетных войск стратегического назначения (Тверская область). Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

Автономные пусковые установки вышли на полевые позиции в темное время суток. Военнослужащие отработали вопросы совершения марша, рассредоточения агрегатов, инженерного оборудования позиций, организации маскировки и боевого охранения.

Особое внимание во время практических действий уделено вопросам отражения нападений диверсионно-разведывательных групп на дальних подступах к полевым позициям, и проведение условных пусков в сложных условиях обстановки.

Одной из самых приоритетных задач станет отработка широкого перечня вопросов по поиску, блокированию и уничтожению условных диверсионно-разведывательных формирований в ночное время.