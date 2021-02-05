Командующий ВДВ представил своего нового заместителя

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5 февраля 2021, 14:29 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Накануне Военного совета Воздушно-десантных войск командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков представил командирам подчиненных соединений, воинских частей и учреждений своего нового заместителя. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

Приказом Министра обороны Российской Федерации на вновь введенную должность заместителя командующего Воздушно-десантными войсками по вооружению назначен генерал-майор Алексей Рагозин, ранее занимавший должность начальника Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

Генерал-майор Рагозин Алексей Николаевич родился 10 апреля 1967 года. В 1989 г. окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, в 2001 г. — Общевойсковую академию ВС РФ, в 2017 г. — Военную академию Генерального штаба ВС РФ. В Воздушно-десантных войсках прошел все командные должности от командира парашютно-десантного взвода до начальника Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

С февраля 2021 года — заместитель командующего ВДВ по вооружению. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Мужества, орденом «За военные заслуги».