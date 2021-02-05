Недавно поставленные на боевое дежурство ЗРС С-400 «Триумф» показали исключительною эффективность на учениях

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5 февраля 2021, 14:22 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Новые зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 «Триумф» Центрального военного округа (ЦВО) отразили массированный авианалёт условного противника над Самарской областью в ходе первого учения после постановки на боевое дежурство. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

В ходе практических действий зенитчики создали эшелонированную оборону и выполнили захват, сопровождение и электронные пуски из ЗРС С-400 по самолетам тактической и стратегической авиации «противника». Расчеты ЗРС обнаружили и поразили более 40 целей, которые двигались со скоростью свыше 1000 метров в секунду на различных высотах.

29 января на боевое дежурство по обороне воздушного пространства регионов Поволжья заступила новейшие ЗРС С-400 «Триумф». Перевооружение позволило увеличить боевые возможности зенитного ракетного полка в 1,7 раза. Новые ЗРС С-400 «Триумф» были получены на вооружение в декабре 2020 года. Передача техники и первый боевой пуск прошли на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.