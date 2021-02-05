Шойгу говорил о поставках гиперзвукового и высокоточного оружия на совещании в Реутове

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5 февраля 2021, 12:28 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

«Вопрос развития высокоточного оружия большой дальности и оснащения им Вооружённых сил находится на особом контроле у президента России. В апреле необходимо доложить главе государства о том, что делается в этом направлении», - сказал Шойгу на совещании, которое прошло на базе АО «Военно-промышленная корпорация НПО Машиностроения» в подмосковном Реутове. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

По словам министра, «на основании расчётов Генерального штаба совместно с Минпромторгом организована работа по дополнительным закупкам гиперзвукового и высокоточного оружия большой дальности».

«Сегодня обсудим предложения по источникам финансирования, а также состояние производственных мощностей промышленности для выполнения поставленной задачи», - сказал Шойгу. Министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа акционерным обществом «Военно-промышленная корпорация НПО Машиностроения»

«Глава военного ведомства проинспектировал производственную базу по тематике работ в интересах министерства обороны, а также уникальные установки стендовой базы предприятия, которые позволяют, подвергая изделия всевозможным видам испытаний, достичь высочайшего уровня их надёжности», - сказано в сообщении Минобороны России, распространённом в пятницу.

Также министр осмотрел готовый подвижный береговой ракетный комплекс «Бастион», перспективные разработки предприятия в области крылатых ракет и ракетных комплексов стратегического назначения, выставку изделий ракетно-космической техники, разработанных на заводе за более чем 75 лет работы.

«Кроме того, главе военного ведомства продемонстрировали комплекс теплопрочностных испытаний, позволяющий имитировать различные полётные условия, включая космический вакуум и нагрев до температур свыше 2000 градусов по Цельсию, а также самый большой в Европе радиоизмерительный радиоколлиматорный стенд МАК-15», - говорится в сообщении.

В завершение работы на предприятии Шойгу провёл рабочее совещание с руководителями ряда крупнейших корпораций оборонно-промышленного комплекса страны, представителями различных министерств и ведомств. На совещании были обсуждены вопросы развития высокоточного оружия большой дальности, оснащения им Вооружённых сил РФ и перспективы закупки гиперзвукового вооружения.

АО «ВПК НПО Машиностроения» входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение". На предприятии создавались системы и комплексы, обеспечившие реализацию трёх программ вооружения национального масштаба. Это оснащение ВМФ комплексами ракетного оружия с крылатыми ракетами надводного, подводного и берегового базирования. В частности, - П-5, П-5Д, С-5, П-6,77-55, «Прогресс», «Аметист», «Малахит», «Базальт», «Вулкан», «Гранит», «Метеорит», «Яхонт», «Оникс».

Для оснащения стратегических ядерных сил здесь созданы ракетные комплексы с межконтинентальными баллистическими ракетами (УР-200, УР-100, УР-100К, УР-100У, УР-100Н, УР-100Н УТТХ).

Кроме того, в НПО Машиностроения созданы ракетоносители УР-500 и УР-500К, а также космические системы и аппараты различного назначения («ИС», «УС», научные спутники-лаборатории «Протон 1-4»), автоматических и пилотируемых орбитальных станций («Салют-2», «Салют-3», «Салют-5», «Алмаз-1», «Алмаз-Т»).