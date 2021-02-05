Американскую авиабазу в Ираке охраняют ЗПРК «Панцирь» российского производства?

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5 февраля 2021, 12:21 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Поступила информация, что американскую авиабазу в Ираке якобы охраняют российские комплексы «Панцирь - С1». Об этом сообщает ТК «Царьград», ссылаясь на издание «Репортер», однако официального подтверждения информации нет.

До этого американцы «отличились» воровством российских комплексов из Ливии. На американской авиабазе в Ираке обнаружили российские комплексы «Панцирь - С1». Об этом заявил источник издания «Репортер» из иракской армии, но официального подтверждения этих данных нет.

Он сообщил, что якобы на базе Таджи развернули комплексы. Используется оружие российского производства, однако откуда оно взялось у американцев, не сообщается. Также нет данных о том, приходилось ли его уже использовать для противовоздушной обороны.

Напомним, что ранее военные США похитили из Ливии российский комплекс ПВО «Панцирь-С1Э». Они заявили: это сделано якобы для того, чтобы вооружение не попало в руки местных боевиков. Однако эксперты убеждены, что в Пентагоне хотели разобраться с «начинкой» российского вооружения.

Комплекс «Панцирь» вывезли на авиабазу в Германии, однако внутри американских военных ждал сюрприз от разработчиков. Сообщается, что они вряд ли смогли узнать что-то новое о комплексах ПВО: «Панцирь» был оснащён «обманной электроникой».

«Когда современные образцы вооружений отправляются на экспорт, всегда учитывается возможность того, что они попадут в руки вероятного противника. Так делают и у нас, и в США. Никто не отправляет на продажу самое-самое лучшее. Как пример - поставленные в Турцию зенитные системы С-400, которые по своему функционалу уступают тем, которые прикрывают наше воздушное пространство», - заметил военный эксперт Алексей Валюженич.