За минувшую неделю ПВО РФ зафиксировали 41 авиационную платформу иностранной разведки у российских границ
5 февраля 2021, 12:16[ «Аргументы Недели» ]
Дежурные силы ПВО Росси за минувшую неделю обнаружили 41 авиаразведчика у границ страны. Такую статистику приводит сегодня, 5 февраля, газета Минобороны РФ «Красная звезда».
«За период с 29 января по 4 февраля разведку вдоль границ РФ вели 33 самолета-разведчика и восемь разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Они сопровождались российскими РЛС», — указано в представленной инфографике. Чтобы не допустить нарушения госграницы, в воздух один раз был поднят истребитель из состава дежурных по ПВО сил. «Нарушений воздушного пространства не допущено», — констатирует издание.
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