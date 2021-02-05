За минувшую неделю ПВО РФ зафиксировали 41 авиационную платформу иностранной разведки у российских границ

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5 февраля 2021, 12:16 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Дежурные силы ПВО Росси за минувшую неделю обнаружили 41 авиаразведчика у границ страны. Такую статистику приводит сегодня, 5 февраля, газета Минобороны РФ «Красная звезда».

«За период с 29 января по 4 февраля разведку вдоль границ РФ вели 33 самолета-разведчика и восемь разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Они сопровождались российскими РЛС», — указано в представленной инфографике.

Чтобы не допустить нарушения госграницы, в воздух один раз был поднят истребитель из состава дежурных по ПВО сил. «Нарушений воздушного пространства не допущено», — констатирует издание.