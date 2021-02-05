Во Львове памятник Бандере облили красной краской

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5 февраля 2021, 12:04 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В ночь на 5 февраля во Львове на площади Кропивницкого неизвестные облили красной краской памятник Степану Бандере — лидеру и организатору украинского националистического движения на Западной Украине. Первым об инциденте сообщил на своей станице в Facebook заместитель мэра города Андрей Москаленко. Об этом информирует интернет-издание «EADaily».

«Уже сейчас работники районной администрации занимаются восстановлением и очисткой памятника. Также направили соответствующее заявление в полицию. Выясняем все детали», — отчитался Андрей Москаленко.

Информацию о данном происшествии подтвердили в пресс-службе регионального управления Нацполиции. Там рассказали, что сейчас правоохранители устанавливают причастных к содеянному.

«Сегодня, 5 февраля, в 02:20 в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные лица облили краской памятник Степану Бандере на площади Кропивницкого во Львове. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, а также сотрудники других служб и подразделений полиции Львовщины», — рассказали правоохранители.

Также они добавили, что по данному факту было начато уголовное производство по статье о хулиганстве. За содеянное фигурантам грозит до четырех лет лишения свободы.

Глава Галицкой райадминистрации Андрей Зозуля сообщил, что для очистки памятника вызвали вышку и подрядную организацию. Также инцидент прокомментировал в Facebook мэр Львова Андрей Садовый.