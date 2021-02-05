США остановили вывод своих войск из Германии

Соединённые Штаты заморозят передислокацию военных в Германии до завершения рассмотрения Пентагоном нынешних позиций США в мире. Об этом на брифинге заявил советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом сообщает «АННА-Ньюс».
Избранный президент Джозеф Байден поручил министру обороны Ллойду Остину провести анализ положения американских сил в мире. В это время передислокация войск из Германии будет заморожена.
Напоминаем, что ещё в июне прошлого года Трамп заявлял о намерении в одностороннем порядке сократить контингент в Германии до 25 тысяч, мотивировав это тем, что Берлин просрочил свои платежи в НАТО. Позднее, в конце июля, глава Пентагона Марк Эспер добавлял, что США сократят численность своих военных в Германии с 36 до 24 тыс., часть из которых просто переведут в другие страны Североатлантического альянса, а 6,4 тысяч из них вернутся домой.
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