Генерал СБУ: Украина может уменьшиться до размеров Чернигово-Киевского княжества

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5 февраля 2021, 11:41 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Украина может уменьшиться до размеров Чернигово-Киевского княжества, если будет принят закон об особом статусе Донбасса. Такое мнение высказал экс-глава Следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) генерал Василий Вовк. Об этом пишет новостное агентство «АННА-Ньюс».

Василий Вовк считает, что если власти согласятся на федеративный статус Донбасса, то распад страны будет уже не остановить, поскольку такие же процессы произойдут и в западных областях Незалежной.

«У нас появится федерация Буковинская, Закарпатская и так далее», — заявил генерал. По мнению Вовка, в этом случае Украина может уменьшиться до территории Чернигово-Киевского княжества. Он считает, что на украинские территории претендуют Польша и Румыния. «Я не диванный эксперт, я анализирую, общаюсь, изучаю и знаю, на что претендует по периметру нашей границы и Румыния, и Польша… Только дай слабину», – заключил он.