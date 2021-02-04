Вооруженные силы США решили искоренить только белый расизм в своих рядах

Аргументы Недели → Армия 13+

4 февраля 2021, 18:33 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Американские военное командование объявило, что в какой-то момент в следующие 60 дней Пентагон приостановит свою деятельность, чтобы искоренить белый национализм и экстремизм. Разъяснений, что значит «приостановит свою деятельность» - не дается. Также не упоминается о борьбе с цветным расизмом, присутствие которого в Америке не возможно не заметить.

В заявлении американского военного руководства говорится: «Опасный белый национализм выдвинулся на первый план в вооруженных силах США после того, как было обнаружено, что несколько бывших военнослужащих принимали участие в беспорядках у Капитолия и внутри его».

В настоящее время неясно, последует ли приостановка Пентагоном военных операций на время искоренения проблем белого расизма. Решение бороться с проявлениями белого расизма принял министр обороны Ллойд Остин, который вошел в историю, как первый черный американец, занявший эту должность. Во время слушания в Конгрессе по утверждению его кандидатуры на пост министра, он ясно дал понять, что хочет искоренить «расистов и экстремистов» в армии США.

Представитель Пентагона Джон Кирби объяснил, что отставка всех, заподозренных в белом расизме, была согласована после встречи между Остином и руководителями военных структур. Хотя многие захотят увидеть долгосрочные меры, которые не позволят экстремистам присоединиться к вооруженным силам и оставаться в них, этот отказ может быть просто признанием проблемы.

Решение о выдворении белых расистов из Вооруженных сил было принято, когда скорбящие собрались, чтобы отдать дань уважения офицеру полиции Капитолия Брайану Сикнику, убитому во время беспорядков.

После беспорядков Дональд Трамп был подвергнут второму импичменту за подстрекательство, приведшие к штурму толпой недовольных здания Капитолия, в результате чего в общей сложности погибли пять человек. Затем последовали аресты, подозреваемых находили при активной помощи администраций социальных сетей. Эксперты заявляют, что США погружается в новый период «Маккартизма». Многие специалисты предрекают массовые организованные гонения лиц, заподозренных в лояльности не только к белым расистам, но и бывшему президенту США Дональду Трампу. Уже ведется чистка в полиции, Национальной гвардии, ФБР и в других силовых и правоохранительных структурах. Та же участь, как мы видим, скоро постигнет Вооруженные силы. Сообщается также, что лица, заподозренные в белом национализме и экстремизме будут лишаться рабочих мест и ущемляться в правах.