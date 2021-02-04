США и Иран готовы к войне в случае провала дипломатических переговоров

Аргументы Недели → Армия 13+

4 февраля 2021, 17:50 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Администрация президента США Джо Байдена предпринимает значительные усилия, чтобы вернуться к дипломатии с Ираном. Официальный представитель Ирана выразил аналогичную позицию, воодушевившись тем, что поддержание дипломатических отношений значится в повестке дня. Об этом пишет издание Latin Times.

«Иран ускорил свою ядерную программу и активизировал свою региональную деятельность», - сказал пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс, добавив: «Президент и госсекретарь полны решимости возобновить дипломатию как более эффективное средство достижения наших целей. Что касается деталей, как этого можно достичь, мы намерены провести тесные консультации с Конгрессом, нашими союзниками и партнерами».

«Тем не менее, если Иран решит сузить пространство для дипломатии путем противостояния Соединенным Штатам, ни у кого не должно быть сомнений в том, что американские войска готовы защищать жизненно важные интересы, в том числе с применением соответствующей силы», - сказал он, добавив: «Мы, конечно, надеемся, что до этого не дойдет, но президент никогда не откажется от своих обязанностей как главнокомандующий».

Отвечая на комментарии Прайса, представитель Ирана при пресс-секретаре ООН Алиреза Мириусефи заявил, что его страна отвергает возможность будущих конфликтов. В то же время он добавил, что Исламская Республика готова ответить на любое нападение.

«Иран не заинтересован в военной конфронтации с США, - заявил Мириусефи изданию Newsweek. - Однако мы доказали, в том числе во время бывшей администрации США, что мы полны решимости энергично реагировать на любой акт агрессии против нашей территории и интересов», - добавил он.